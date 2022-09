Ryan Melo, de 18 anos, é de São Paulo e tentou se refrescar em um chafariz localizado no meio da Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio - Arquivo pessoal / O Dia

Ryan Melo, de 18 anos, é de São Paulo e tentou se refrescar em um chafariz localizado no meio da Cidade do Rock, na Zona Oeste do RioArquivo pessoal / O Dia

Rio - O forte calor desta quinta-feira (8) fez com que o público do quarto dia de Rock in Rio corresse não somente para buscar um lugar na grade do Rock in Rio, mas também para conseguir bebida gelada e sombra fresca. Com temperatura máxima prevista para 33ºC, as filas nos stands de venda de bebidas e distribuição de copos ficaram grandes logo nos primeiros minutos de abertura dos portões.



Se quem é carioca sofre com o calor, os turistas de regiões predominantemente mais frias do país sofreram ainda mais. Esse foi o caso dos turistas de São Paulo e Porto Alegre, Ryan Melo, 18, e Isadora Soares, 19, respectivamente. Ao DIA, os jovens contam que se conheceram na fila, quando estavam reclamando do calor. "A gente estava na fila e começamos a reclamar do calor, desde então não nos desgrudamos mais. Já fizemos de tudo, até pegar gelo de ambulante na fila, do lado de fora da Cidade do Rock, nós pegamos", conta Isadora.

Ryan também encontrou um outro jeito de se refrescar. "Eu vi essa fonte de água aqui e estou tentando molhar um pouco do pescoço, dos braços... tá geladinha", brinca o paulista se referindo ao chafariz instalado no meio da Cidade do Rock.

Em seu segundo dia de festival, Isadora também esteve no festival no sábado. "Eu até brinquei no dia falando que pelo menos teve uma chuvinha para refrescar. E eu achando que lá estava calor", lembra.

Fãs de Guns N' Roses, Ryan e Isadora não fizeram muita questão de ficar na grade não. "Nós vamos agora enfrentar fila para pegar alguma coisa para beber, isso sim", disse Ryan.

O festival também está disponibilizando água gelada gratuita em diversos pontos da Cidade do Rock. A ação está sendo promovida em parceria com a concessionária dos serviços de água e esgoto Iguá.

Além da banda norte-americana, o dia também contará com os shows da banda italiana de hard rock Måneskin, o grupo de punk rock norte-americano The Offspring e o rock brasileiro do CPM 22 no Palco Mundo.