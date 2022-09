Famosos marcam presença na segunda semana de festival

Rio - Teve início a segunda semana de Rock in Rio. O festival, que acontece no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, retornou nesta quinta-feira (08) para as apresentações de CPM 22, Offspring, Måneskin e Guns N' Roses no Palco Mundo, e Duda Beat, Gloria Groove, Corinne Bailey Rae e Jessie J no Palco Sunset.

Jade Picon, Juliana Alves, Pedro Scooby, Cíntia Dicker, Cris Paiva, Yasmin Yassine, Preta Gil, Larissa Manoela, Erika Januza, Tadeu Schmidt, Tatá estanieck e Bruna Unzueta foram algumas das celebridades que compareceram ao festival.

