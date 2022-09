Movimentação durante o Quarto dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (08). - Sandro Vox/ Agência O Dia

Movimentação durante o Quarto dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (08). Sandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 09/09/2022 10:41 | Atualizado 09/09/2022 11:22

Rio - O quarto dia de Rock in Rio 2022,2 que aconteceu nesta quinta-feira (8), abriu os trabalhos do fim de semana com muito rock. Uma multidão de preto e com camisas de caveiras e rosas invadiu a Cidade do Rock cheia de energia, pronta para prestigiar o headliner da noite, o show do Guns N' Roses.

fotogaleria

Após a apresentação da banda italiana Maneskin, que surpreendeu a todos com sua performance eletrizante, chamando até mesmo os fãs para o palco, foi a vez dos veteranos trazem seus clássicos para o Palco Mundo. Com um show longo de mais de 2h, Guns N' Roses entregou tudo que si, mas o fãs reconheceram que o desenpenho da banda não é o mesmo, embora tenham ficado até o final.

"Somos fãs desde a época do vinil. E a gente sabe da situação da voz dele [Axl]. Ele foi um cara que forçou muito as cordas vocais para poder elevar a voz dele quando ele era jovem, e hoje ele não está conseguindo entregar o que ele entregava antes. Mas é normal para idade. Quem é fã entende isso. Igual o cara saiu ali falando 'o cara não está cantando mais nada', mas não é isso. Ele já cantou muito, e hoje não tem mais voz. É o instrumento de trabalho dele. Mas quem é fã, vem aqui curte o som e sai satisfeito também", explicou Cadu.

Mas o que surpreendeu mesmo foi a diversidade de gerações com a blusa de banda e cantando as músicas, de casais mais velhos a adolescentes. "Eu acho interessante. É sinal de que eles fazem sucesso e o sucesso vai perdurando, passando de geração para geração. Eu vi até ali uma família que era pai, mãe e dois adolescentes, e estam super empolgados. Eu achei muito legal. E fiquei surpresa, porque não era muito o público de hoje", conta Gislene, noiva de Cadu.

Para o casal, o público do jovem é reflexo de fãs que envelheceram e passaram o gosto para os filhos. "É uma banda de rock que tem um público fiel demais. E hoje se tornou um público família porque eram jovens que cresceram ouvindo, que casaram, tiveram filhos e formaram família. E as crianças cresceram ouvindo", concordaram eles, que estão juntos há quatro anos.