Luisa Sonza canta ’Love of my Life’ acompanhada por Andreas KisserReprodução

Publicado 09/09/2022 20:58 | Atualizado 09/09/2022 21:30

Rio - O show "1985: A Homenagem" contou com a participação de vários artistas no Palco Sunset, na noite desta sexta-feira. Ivan Lins e Xamã abriram os trabalhos cantando "Começar de novo" e "Novo Tempo". O cantor de 77 anos fez a letra "L" com a mão e foi aplaudido pela plateia. "Sempre liberdade, voto consciente, esse é o ano de mudar o Brasil, como era em 1985. É o retorno de um novo tempo", afirmou Xamã.

Em seguida, Alceu Valença animou o público com "Anunciação" e "Morena Tropicana". Liniker cantou "Baby 95", de 2021, uma das únicas músicas mais recentes da apresentação. "É muito bom encontrar muitos artistas que estiveram aqui antes mesmo de eu nascer. Já que a gente está fazendo esses encontros, quero trazer o que tem rolado em 2022", disse a cantora, que nasceu em 1995.

Pepeu Gomes cantou "Masculino e feminino”, teve problemas no som, mas logo se recuperou. Ele e Andreas Kisser tocaram juntos "Eu também quero beijar". Evandro Mesquita empolgou com as músicas da Blitz. "Parece que foi ontem, 85…", disse o cantor.

Elba Ramalho e Agnes Nunes cantaram juntas "Chão de Giz" e o show terminou com Luisa Sonza cantando "Love of my Life", do Queen, uma das músicas mais emblemáticas da história do Rock in Rio, acompanhada por Andreas Kisser.