Jão se apresenta no Palco Sunset no 5º dia de Rock in RioMarcelo Sa barretto/ AgNews

Publicado 09/09/2022 19:16

Rio - O cantor Jão, segundo a subir o Palco Sunset nesta sexta-feira, emocionou a plateia ao homenagear Cazuza, 17 anos depois do show do artista na primeira edição do Rock in Rio. Jão cantou os maiores sucessos dos seus álbuns e revezou com clássicos do ídolo como "Exagerado", "Codinome Beija-flor", "O tempo não para" e "Pro dia nascer feliz".

Jão também chamou ao palco Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, que deixou um recado para a multidão que os acompanhava. "Eu sou vou dizer que o dia nasça feliz pra todo mundo, pro Brasil, pra vocês, pra rapaziada esperta", disse.

Além desse momento, o astro emocionou o público com hits como "Eu vou morrer sozinho", "A Rua" e "Me beija com Raiva", relembrando seus álbuns antigos. O show também foi marcado pela performance do palco flutuante, que Jão usou ao cantar "Exagerado", e a interpretação de "Meninos e Meninas", quando ergueu a bandeira do orgulho bissexual. Para fechar o show, Jão desceu do palco e cantou "Idiota" junto com a multidão.

O JÃO SIMPLESMENTE TROUXE A MÃE DO CAZUZA PRO PALCO DO ROCK IN RIO#JaoNoMultishow #JAOnoRockinRio pic.twitter.com/R6z5bBokCa — Gi || Jão No RIR (@giih21090) September 9, 2022