09/09/2022

Rio - Ludmilla divulgou um comunicado nesta sexta-feira avisando aos fãs que o show que faria na Expô Araçatuba, no interior de São Paulo, foi cancelado. A cantora explicou no Twitter que recebeu o cronograma pré-Rock in Rio recentemente e concluiu que não conseguiria estar nos dois eventos. A apresentação estava marcada para este sábado e foi substituída por um show de Ana Castela. Os fãs do interior paulista responderam ao comunicado com revolta pelo cancelamento de última hora.

Alguns fãs se mostraram assustados por acreditarem que a apresentação cancelada seria a do Rock in Rio. "Não! Lud, eu ia no Expo só pra te ver", escreveu uma pessoa. "Que que eu vou ir fazer em show do Alok (nada contra) se eu só ia na Expo pra te ver, mulher", disse outra pessoa. "Sabe quanto tempo eu esperei isso?", reclamou um terceiro.

Outros internautas duvidaram do profissionalismo da artista. "Nossa, gata, eu comprei só pra ir no seu show esse dia. Pelo amor de Deus! Avisa um dia antes que não da pra vir???????", reclamou uma pessoa. "Como sempre, seu profissionalismo é zero. Mas seu estrelismo está nas alturas", criticou um seguidor.

Ludmilla vai se apresentar no Palco Sunset da Cidade do Rock no domingo. Na programação do último dia de Rock in Rio, também se apresentam neste palco Macy Gray, Power! Elza Vive e Liniker. A dona do EP "Numanice" vai fechar a noite de shows, iniciando sua apresentação às 21h15.