Green Day chega ao Brasil para show em festival

Rio - Os integrantes da banda Green Day desembarcaram nesta quarta-feira (07) no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro para a apresentação no festival. O grupo estadunidense é a atração principal do Palco Mundo do Rock in Rio no dia 09 de setembro.

Sorridentes, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool acenaram bastante e tiraram algumas fotos com os fãs que aguardavam a banda.

O Rock in Rio acontece no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Após o primeiro final de semana, os shows do festival retornam no dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Relatar erro