Publicado 07/09/2022 11:00 | Atualizado 07/09/2022 12:42

Rio - Marvvila participou do podcast Bulldog Show, na noite desta terça-feira (06), e durante a entrevista, a ex-participante do "The Voice Brasil 2016" falou sobre o lançamento de seu primeiro DVD e sobre sua recente participação no novo DVD do Pericles, “Pagode do Pericão II”.

"Cheguei a pensar pro meu DVD, só que a gente falou assim 'ele precisa te conhecer melhor, não é o momento, você tá começando agora, calma, para de sonhar', e aí eu falei: 'é, verdade, deixa eu crescer, um dia eu vou ter a oportunidade de chamar ele para gravar um feat'. Até que do nada passou pouco tempo e ele me chamou para o DVD dele. Ele me ligou e foi a realização de um sonho", explicou ela.

No bate-papo, a cantora relembrou seu álbum “Marvvila Tá Chegando na Área”, que conta com participações de grandes nomes da música brasileira como: Dilsinho, Xande de Pilares, Sorriso Maroto, Belo, Rebbeca, e entre outros.

Além de estar viajando por todo o Brasil com seus shows, Marvvila irá se apresentar pela primeira vez no Rock In Rio, dia 09 de setembro, no Palco Favela. "Mais uma realização de um sonho e esse eu nem sonhava, porque eu achava que era completamente impossível. Sabe aquele sonho que você nem pensa em sonhar, porque é além?", brinca.