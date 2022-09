Priscilla Alcantara - Marcelo Sá Barretto / Ag. News

Priscilla Alcantara

Publicado 07/09/2022 12:35 | Atualizado 07/09/2022 12:44

Rio - Priscilla Alcântara fez sua estreia no Rock in Rio neste domingo (4), ao lado de Emicida no Palco Sunset, mas tem seu show solo marcado para o próximo domingo (11), no Palco Supernova. Contudo, a apresentação da cantora junto com o rapper foi alvo de diversas críticas nas redes sociais.

fotogaleria Internautas se incomodam com o fato de Priscilla, há cerca de um ano atrás, ter migrado para o pop, gênero com público predominantemente LGBTQIA+, tendo vido do meio gospel, responsável por diversos ataques a comunidade. Muitos acreditam que, por ser evangélica, a aproximação com essas pautas é algo forçado para promover sua carreira e que falta um compromentimento maior com a causa por parte da artista.

Em entrevista à UOL, Priscilla explicou porque escolhe não rebater as tantas críticas que recebe. "Falam que eu tenho que rebater quem me bota ali dentro daquele estereótipo evangélico, mas sabe por que eu não rebato? Se você perguntar por que as pessoas têm ranço ou resistência com o crente, você vai ver que em algum momento o fanatismo religioso feriu essas pessoas. Como é que vou rebater isso?", questionou.

A cantora acredita que ainda vai precisar carregar esse estereótipo por um bom tempo e seguir reafirmando o que pensa. "As pessoas precisam de tempo para assimilar e se curar, sabe? Eu quero ajudar nesse processo de cura e, sempre que possível, pedir perdão em meu nome e em nome de qualquer outro evangélico que feriu pessoas pela orientação sexual ou que usou do nome de Deus para ferir alguém. Esse nunca foi o propósito de Deus na terra, sabe? O propósito de Deus para o evangélico é que ele propague a boa notícia", explicou Priscilla.

"A boa notícia não é que você vai para o inferno por ser quem você é. A boa notícia é que você é amado, aceito e desejado por Deus. Então, eu vou reafirmar sempre isso e ter a paciência para um dia eu ser livre também desse estereótipo, porque eu me libertei muito, graças a Deus, de muitos pensamentos e comportamentos do lugar onde cresci porque me abri para ter uma evolução da minha consciência de fé e entender que a minha fé precisa ser palpável e um ato de serviço pro meu próximo", completou.

Pricilla ressaltou ainda como outros artistas falam abertamente de religião em suas apresentações e não recebem os mesmos ataques. Justin Bieber foi a atração principal do Rock in Rio no mesmo dia da cantora e, embora tenha feito várias referências a sua fé, não foi criticado por isso.

"Para mim, é óbvio: eu sou mulher. Você não vê homem sendo cobrado por A, B ou C igual uma mulher é pela mesma situação, entendeu? Infelizmente, é a sociedade que a gente vive. São coisas estruturais e que a gente vai ter que lutar muito para poder desconstruir. O primeiro passo é ser resistente. Eu preciso, pelo menos, ter certeza de que eu vou me sustentar no meio disso aí... É uma situação parecida, né? Tem coisas que eu ainda não entendo. Eu só sei que eu vou continuar. Eu só posso continuar", afirmou.