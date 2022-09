Lexa ensaia para show no Rock in Rio - Reprodução Internet

Publicado 06/09/2022 15:34 | Atualizado 06/09/2022 17:25

Rio - As preparações para o Rock in Rio não param! Lexa compartilhou em seu Instagram, nesta terça-feira (6), um vídeo dos bastidores do ensaio para o seu show. A cantora vai se apresentar dia 11 no Palco Favela da Cidade do Rock e não poderia estar mais animada.

No vídeo, ela aparece dançando e "empurrando" seus dançarinos para longe na coreografia. A artista escreveu na legenda: "Próxima parada: Dia 11, Rock in Rio" e recebeu uma leva de comentários elogiando seu trabalho. Outras artistas como Juliana Paiva e Pabllo Vittar deixaram seus recados. A atriz comentou: "MARAVILHOSOOOOSSSSS! Já amei", já a amiga e também cantora mandou vários emojis de fogo em seguida, as duas lançaram recentemente o hit "Cavalgada" e fazem sucesso juntas.

Os fãs não esconderam a animação, e demonstraram a empolgação nos comentários : "Euuuuuuuuuuuu escolhi o dia certo ansioso demais!!", "Poderosaaaaa kkkk, amo" , "Ai que poder!" e "Quando chega todos os boletos na mesma data" foram alguns dos mais vistos.