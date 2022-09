Matheus Maciel ajudou Eduardo Chaves, de 10 anos a assistir show no Rock In Rio - Reprodução/Twitter

Matheus Maciel ajudou Eduardo Chaves, de 10 anos a assistir show no Rock In RioReprodução/Twitter

Publicado 06/09/2022 16:57 | Atualizado 06/09/2022 17:22

Rio - O Rock in Rio sempre tem história para contar, e este ano não seria diferente. No último sábado (3), segundo dia do festival que acontece no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, foi a vez do rapper Post Malone ser a atração principal do Palco Mundo. Dutante o show, Matheus Maciel, de 26 anos, reparou na empolgação do pequeno fã Eduardo Chaves, de apenas 10 anos, cantando todos as músicas, embora não estivesse enxergando nada.

fotogaleria

Em meio a aproximadamente 100 mil pessoas e muita chuva, o jornalista da GloboNews aproveitou de seus quase 2 metros de altura e ofereceu os ombros para o garoto subir. O ato de solidariedade acabou viralizando nas redes sociais.

"Cem mil pessoas. Chuva a beça. Um menino de dez anos não parava de cantar no show do Post, mesmo sem ver qualquer coisa do palco. Nem sombra. Fiz valer meu 1,93. Me apresentei e falei “quer subir?”. Eduardo ficou feliz, eu também. Valeu", escreveu Maciel no Twitter.

Com mais de 300 mil curtidas e milhares de comentários e compartilhamentos, o post acabou chegando na prima de Eduardo, que foi quem levou o menino para o show e autorizou que ele subisse nos ombros de Matheus. "Ele amou, obrigada", disse.

A repercussão foi tanta que Eduardo criou uma conta no Instagram, sob a supervisão dos pais, e gravou um vídeo falando sobre o ocorrido. "Foi inesquecível", afirmou ele.