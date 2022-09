Jovem teve espelho de bolsa de luxo barrado no Rock in Rio - Reprodução/Twitter

Publicado 07/09/2022 12:59 | Atualizado 07/09/2022 13:01

Rio - Antes do início do Rock in Rio, a organização do evento disponibilizou uma lista de objetos proibidos dentro do festival. Guarda-chuva, garrafas fechadas, objetos pontiagudos, de vidro, plástico ou metal, entre outros, não podem ser levados nos dias de apresentações. Algumas pessoas acabaram esquecendo desta exigência e tiveram alguns objetos barrados pela segurança do Rock in Rio.

Foi o que aconteceu com Laryssa Battaglia que viralizou nas redes após ser impedida de entrar no festival carregando um espelho de bolsa avaliado em R$18 mil. O item é da marca de luxo Balenciaga e precisou ser deixado na entrada do festival para atender as normas do evento. "Eu simplesmente tive que tirar o espelho da minha Balenciaga. Sabe aquele espelhinho que fica pendurado? A revista não deixa entrar porque... Segurança. Removeram o espelho da Balen. Eu estou chateada", relatou.

O "perrengue chique" da jovem virou alvo de muitas brincadeiras dos usuários do Twitter. "Inadmissível! MUDA BRASIL", ironizou um internauta. "Brasil, 2022: mulher reclama de espelho retirado de sua bolsa Balenciaga de 18.000 reais, no Rock in Rio. Um minuto de silêncio", brincou outro. Iinadmissível um festival com essa estrutura igual é o Rock in Rio e sempre acontecendo as mesmas coisas. Chega, basta, muda brasil!", disse um terceiro.