Integrante da banda Måneskin compra camisa do Brasil em Copacabana

Rio - Os integrantes da banda Måneskin aproveitaram a quarta-feira para fazer um passeio pelo Rio. Eles estiveram em Copacabana, na Zona Sul da cidade, e fizeram compras em uma tradicional feira do local.

O cantor Damiano David comprou uma camisa do Brasil. Ele também se mostrou interessado em uma do Flamengo, mas acabou levando apenas a do Brasil.

A banda Måneskin é uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio nesta quinta-feira, data em que o festival também contará com shows de CPM22, The Offspring e Guns N' Roses como atração principal. No Palco Sunset estarão Duda Beat, Glória Groove, Corinne Bailey Rae e Jessie J.

