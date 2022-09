Rita Ora chega ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio

Rio - A cantora kosovar-albanesa Rita Ora, de 31 anos, desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio, na noite desta quarta-feira. Ela será uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio no próximo domingo. Rita Ora é conhecida por hits como "Poison" e "Let You Love Me".

"Chegamos ao Rio!", escreveu a artista nas redes sociais ao postar um vídeo em que aparece no aeroporto. Mais cedo, ela também já havia postado uma foto dentro do avião, a caminho do Brasil. "Tchau, Albania. Eu amei cada segundo. Próximo: Brasil", escreveu na legenda da imagem.

Relatar erro