Capital Inicial no Palco Mundo do Rock in RioLeo Franco / AgNews

Publicado 10/09/2022 10:20 | Atualizado 10/09/2022 13:02

Rio - O Palco Mundo recebeu grandes nomes do rock na noite da última sexta-feira (9). A banda Capital Inicial foi responsável por abrir as apresentações, e os americanos da Green Day fecharam a noite. Entre eles, os fãs se emocionaram com Billy Idol e Fall Out Boy. No Palco Sunset, além de estrelas como Jão, Di Ferrero, Vitão e Avril, a estrela da noite foi um show montado em homenagem à primeira edição do Rock in Rio, de 1985. A organização do festival trouxe cantores que se apresentaram há 37 anos e os uniu a grandes nomes atuais.

Os meninos do Capital Inicial usaram a apresentação para comemorar em grande estilo os 40 anos de banda e começar uma nova fase na carreira. O "Capital Inicial 4.0" é um projeto que conta com álbum, DVD e turnê, iniciada no Rock in Rio, e une músicas queridinhas dos fãs com novas produções dos músicos. No primeiro show do Palco Mundo da noite, Dinho não deixou a desejar com sua energia, o vocalista de 58 anos levou o público a cantar a plenos pulmões "Primeiros Erros", e se emocionou junto com os fãs.

Ao longo da apresentação a banda brasileira também levantou protestos contra o atual presidente. Ao som de "Que país é esse", clássica do Legião Urbana, a multidão de quase 100 mil pessoas criticava o governo de Bolsonaro. Dinho Ouro Preto terminou o show com "A sua maneira", fazendo o público pular ao se despedir.

Em seguida, foi a vez de Billy Idol assumir o palco. O cantor britânico fez um show à altura do seu título de "avô do emo", mas na hora de desacelerar e cantar seu maior hit, "Eyes without a face", ele surpreendeu o público. Billy esqueceu a letra, errou o tom, se perdeu no ritmo, pedindo para a música ser retomada do início. Apesar dos erros cometidos, o artista anuncia que não liga para eles e está muito feliz de estar de volta ao festival, já que participou da edição de 1991.

Fall Out Boy impressionou o público presente, a expectativa para a banda era um show razoável para fazer a ponte até Green Day, mas na verdade entregaram muito mais. Os músicos apareceram com um piano pegando fogo, enquanto o vocalista Patrick Stump tocava "The Last Of The Real Ones”, um baterista só de cueca, e muitas músicas clássicas, mas não foi só por isso que conquistaram os fãs.

Com hits nostálgicos, a banda referência do emo nos anos 2000 tocou sucessos antigos como "Sugar, we're going down", "Dance, Dance" e "I Don’t Care", mas não parou por aí. Também trouxeram novos hits como "Irresistíble" e desceram do palco para fechar show ao som de "Saturday".

Green Day fechou o Palco Mundo com o melhor show da noite. A banda de punk rock americana abusou de pirotecnia, interação com o público e protestos políticos. Os fãs foram a estrela, Billie Joe convidou vários para o maior palco do festival, as escolhidas puderam cantar com o astro, tocar guitarra e rolou até pedido de casamento! Um casal fã da banda subiu ao palco e o "sim" veio na frente da multidão.

Billie tocou hits da banda como "American Idiot" e "Holiday", levando a plateia à loucura enquanto criticava o governo local. O vocalista também se arriscou em covers de músicas como "I Wanna Rock and Roll all Night" e "Careless Whisper", muito bem recebidos pelo público. Sucessos como "Know Your Enemy" e "Boulevard of Broken Dreams" foram os escolhidos para receber os fãs, já "Wake me up when September ends" e "Time of your life" fecharam o Palco Mundo com muita nostalgia para o público.

PALCO SUNSET

O Palco Sunset cada dia surpreende mais o publico do festival. Os shows mega produzidos começaram com a performance dos amigos Di Ferrero e Vitor Kley. A dupla apresentou o hit que lançaram em fevereiro, "Intensamente", em meio aos seus sucessos de pop e rock. O momento mais emocionante foi quando o cantor de "O Sol" aproveitou a oportunidade para mostrar a admiração pelo colega: "Galera, eu comprava disco da banda desse cara. Pra mim, estar aqui é um sonho duplo".

Em seguida, veio a apresentação de Jão, que emocionou os fãs com homenagem a Cazuza. O cantor além de interpretar vários sucessos do ídolo, chamou ao palco a mãe Lucinha Araújo que abriu um sorriso ao ouvir os hits do filho e disse: "Eu sou vou dizer que o dia nasça feliz pra todo mundo, pro Brasil, pra vocês, pra rapaziada esperta".

Jão trouxe sucessos de toda a sua carreira como "Eu vou morrer sozinho", "A Rua" e "Me beija com Raiva", e como se os fãs já não estivessem enlouquecidos, o cantor preparou performances de tirar o fôlego. Um momento marcante foi o palco flutuante, onde subiu para cantar "Exagerado", a interpretação de "Meninos e Meninas" com direito à bandeira do orgulho bissexual também fez sucesso. Para fechar o show, Jão desceu do palco e cantou "Idiota" junto com a multidão.

O terceiro show a subir no Palco Sunset foi "1985: A Homenagem". A organização do Rock in Rio homenageou a primeira edição do festival e trouxe artistas que se apresentaram nela, em uma mistura inédita com grandes nomes da atualidade. Da "velha guarda" se apresentaram: Alceu Valença, Blitz, Elba Ramalho, Ivan Lins e Pepeu Gomes. O público já estava muito animado quando se uniram às estrelas os donos das paradas musicais atuais: Agnes Nunes, Andreas Kisser, Liniker, Luísa Sonza e Xamã. A apresentação foi organizada em duplas, unindo as gerações , e a mistura de ritmos levou os fãs à loucura além de gerar um repertório inesperado. A última a assumir o microfone foi Luiza Sonza, cantando "Love of my life", em homenagem à banda Queen.

Por fim, Avril Lavigne subiu ao palco. A cantora era a artista mais esperada do palco e os fãs deixaram isso bem claro. Com hits que marcaram a juventude de quem cresceu nos anos 2000, Avril mal precisou pegar no microfone. A multidão, nitidamente enorme para o palco, cantou o setlist inteiro esbanjando nostalgia e felicidade por ver a artista performando seus maiores sucessos, como "Girlfriend", "What The Hell" e "Complicated". Apesar de algumas críticas à falta de empolgação da estrela, a internet se mobilizou para comentar a surpresa com o visual dela: internautas alegaram que Avril não envelhece e ainda tem a mesma cara de menina desde que iniciou sua carreira na música.