Show da cantora Maria Rita 1° no palco Sunset nesta noite de sábado(10). Foto: Marcos Porto/Agencia O Dia - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 10/09/2022 23:26

Rio - Maria Rita comandou uma verdadeira roda de samba no Palco Sunset do Rock in Rio, neste sábado. Com os pés descalços, a cantora, que completou 45 anos nesta nesta sexta-feira, animou o público com um repertório repleto de sucessos do ritmo. A filha de Elis Regina recebeu o carinho do público e chegou a chorar no fim da apresentação, que durou cerca de uma hora e vinte.