As irmãs Rosileia e Rose Gonçalves, de 50 e 56 anos, mostram muita disposição em show de samba no Espaço Favela - Sandro Vox/ Agência O Dia

As irmãs Rosileia e Rose Gonçalves, de 50 e 56 anos, mostram muita disposição em show de samba no Espaço FavelaSandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 10/09/2022 19:57

Rio - O público do Rock in Rio 2022 se rendeu ao samba na tarde deste sábado (10), na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio. Durante a apresentação do cantor El Pavuna, também conhecido apenas como Pavuna, um repertório repleto de "hinos" do samba foram cantados em coro.

As irmãs Rosileia e Rose Gonçalves, de 50 e 56 anos, mostraram muita disposição e samba no pé. As duas dançaram bastante no Espaço Favela e, para ajudar a entrar no clima, elas ainda tomaram uma cervejinha gelada. Animadas, a dupla não parecia se preocupar com a chuva que ameaça cair sob a Cidade do Rock nesta noite.

fotogaleria

"O bom do Rock in Rio é que a gente curte funk, samba. Mas viemos mesmo curtir o Coldplay. Pra não perder nada, fizemos um roteiro do que vamos assistir. Já já tem Djavan. Não podemos perder", comenta Rosileia. Rose frisa: "Tá tudo muito bom, mas quero muito assistir o Coldplay".



As duas são de Bangu, na Zona Oeste do Rio, e chegaram à Cidade do Rock, às 11h. "Aqui tem muita disposição. Até depois do Coldplay a gente vai manter nesse ritmo", afirma aos risos, Rosileia. "O bom do Rock in Rio é que a gente curte funk, samba. Mas viemos mesmo curtir o Coldplay. Pra não perder nada, fizemos um roteiro do que vamos assistir. Já já tem Djavan. Não podemos perder", comenta Rosileia. Rose frisa: "Tá tudo muito bom, mas quero muito assistir o Coldplay".As duas são de Bangu, na Zona Oeste do Rio, e chegaram à Cidade do Rock, às 11h. "Aqui tem muita disposição. Até depois do Coldplay a gente vai manter nesse ritmo", afirma aos risos, Rosileia.

Outra que curtiu bastante o samba foi a psicóloga Adriana Costa. Ela trabalha no Cantagalo, na Zona Sul do Rio, há dez anos, e disse que o Espaço Favela é uma oportunidade para valorizar a diversidade. "Eu trabalho como psicóloga na comunidade e poder estar aqui presenciando esse grande momento de samba é incrível. Eu também já trabalhei na Pavuna, que por coincidência esta sendo representado pelo cantor que está no palco", disse.



Tatiane Aparecida, de 41 anos, é de Minas Gerais e se mudou recentemente à cidade do Rio para trabalhar como assistente social no Cantagalo. "Desde criança minha vó, lá em Minas Gerais, me colocava para ouvir samba, então eu cresci nesse meio. Para mim, esse momento é de muita representatividade", diz.

O Espaço Favela recebe ainda grandes artistas como Ferrugem e Thiaguinho. A cantora Maria Rita também se apresentou no Palco Sunset, nesta noite.