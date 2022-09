Ederson e Rafaela foram ao Rock in Rio pela primeira vez - Julliana / O Dia

Ederson e Rafaela foram ao Rock in Rio pela primeira vezJulliana / O Dia

Publicado 10/09/2022 13:06 | Atualizado 10/09/2022 13:45

Rio - Não importa quantas edições passem, o Rock in Rio sempre é uma novidade para alguém. No quinto dia de festival, o casal Ederson Santana, de 36 anos, e a Rafaela Alves, de 33 anos, decidiram conhecer a fama do evento e afirmaram que é bem melhor do que eles imaginavam.

fotogaleria

"Depois da pandemia, acho que é um evento que inspira a gente, depois de ficar em casa tanto tempo. Estar aqui é um sonho realizado, porque isso aqui é um evento único. Marcou nossa vida", contou o policial militar, que garantiu que a experiência vale o valor do ingresso.

"Dá para a trazer a família. A gente não imaginava. Esperávamos um show meio tumultuado, mas quando chegamos aqui e vimos o evento, nos surpreendemos" eplicou a supervisora de vendas. "A gente podia ter trago até os nossos filhos. É um espaço muito grande, com muita atração e muita gente bem humorada", completou.

Os dois ficaram vidrados no show do Capital Inicial, no Palco Mundo, e já aguardavam ansiosos pela grande atração da noite, Green Day. "Marcou muito a minha adolescência. Você traz lá toda a sintonia do passado. E eu acho que a maioria das pessoas estão aqui por causa dessa nostalgia", concluiu Ederson.