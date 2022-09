Público chega ao Rock In Rio, nesta sexta-feira (09), em baixo de sol forte. - Sandro Vox/ Agência O Dia

Rio - Teve headliner inédito no Rock in Rio 2022! O quinto dia de festival ficou marcado pela primeira vez do Green Day no festival, que foi a atração principal do Palco Mundo desta sexta-feira (10). Uma das maiores bandas de pop punk da geração, o trio fez um show repleto de energia, se consagrando como uma das melhores apresentações da edição.

"Sou fã desde os 8 anos. Amava o primeiro álbum deles, que saiu no ano que eu nasci, 1997", contou Matheus Barcelos, de 25 anos. "O Green Day deu uma apagada, está sumido dos palcos, e acho que agora no Rock in Rio, com uma base de fãs muito grande no Brasil, eles tem tudo para fazer um show que vai superar a expectativa de todo mundo", completou.

E nos primeiros 20 minutos de apresentação, a banda já provou que Matheus tinha razão. O vocalista Billie Joe, de 50 anos, fez o público todo pular e segurou o clima durante quase duas horas de show. Se mostrando uma fábrica de realizar sonho de fãs, ele chamou vários fãs da plateia para cantar e tocar com ele no Palco Mundo. Teve até um pedido de casamento no melhor estilo Rock in Rio.

Em um outra parte, Billie Joe recebeu do público uma bandeira do Brasil que estava escrito, em inglês, "Não ao racismo, não ao fascismo, não ao sexismo". E mais que depressa o vocalista se enrolou nela.

Presença de palco inquestionável, sintonia inresistível e setlist impecável, o trio entregou tudo e mais um pouco, mostrando que o emo voltou para ficar. "Green Day não falha", afirmou uma fã no fim do show.