Público chega à Cidade do Rock neste sábado (10), para maratona de showsSandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 10/09/2022 18:32 | Atualizado 10/09/2022 18:42

Rio - Um dos shows mais esperados para o sábado (10), sexto dia de Rock in Rio 2022, é, sem dúvidas, da banda britânica Coldplay. Amado pelo público jovem por sua música "alto astral", os fãs do grupo compareceram à Cidade do Rock devidamente uniformizados e com 'kit sobrevivência'. Entre os itens indispensáveis para os fãs que correm para ficar na grade estão fraldas, biscoitos, canga, muita água e capas de chuva.

As amigas Ana Paula Araújo, de 21 anos, e Monique Silva, de 34 anos, chegaram na fila às 11h deste sábado (10) e conseguiram ficar na grade para assistir o show da banda Coldplay. Ana Paula confessa que colocou uma fralda na bolsa e já montou um esquema com os amigos para conseguir ir ao banheiro e colocá-la: "Já nos organizamos aqui. No início da noite eles vão guardar meu lugar na grade e eu vou no banheiro colocar a fralda, depois disso não vou mais sair daqui", diz ela achando graça da situação. "O que a gente não faz pela nossa banda favorita, né?", completa.

Os fãs da principal atração da noite chegaram à Cidade do Rock com roupas coloridas e autênticas. Michele Silva, de 24 anos, e Maria Beatriz, de 25 anos, compraram o cartão de "fã clube" para conseguir pegar a fila exclusiva e entrar antes da abertura dos portões, às 14h. "Espero que seja a melhor experiência da minha vida. Sou fã há mais de dez anos e vim uniformizada para curtir esse momento", disse Michele Silva vestindo uma blusa com o nome do grupo.

Fã há mais de dez anos, Michele Silva, de 25 anos, saiu da Paraíba para o Rio de Janeiro, somente para assistir a banda. Ela espera encontrar um show de cores, música boa e realizar o sonho de ver sua banda preferida ao vivo e a cores.

Fã paraguaia borda jaqueta à mão durante dois meses para show de Coldplay

A paraguaia Matilde Parodi, de 29 anos, veio ao Brasil somente para assistir ao show da banda britânica Coldplay na noite deste sábado (10), no Rock in Rio 2022. Fã desde a adolescência, Matilde conta que fez um ato de amor pela banda. Ela bordou à mão, durante dois meses, uma jaqueta com flores coloridas e o nome de uma das músicas mais famosas do grupo: "Viva la Vida"

A paraguaia explica que essa é uma das canções favorita dela e que não vê a hora de ouvi-la pela primeira vez ao vivo. "Eu tenho certeza que hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Para marcar esse momento eu bordei esse casaco, quero me lembrar para sempre disso", disse orgulhosa. Ela também confessou que bordar não é um dos talentos que possui, mas que se esforçou.