Funcionamento dos brinquedos do Rock in Rio são suspensos por causa do vento - Sandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 10/09/2022 18:24 | Atualizado 10/09/2022 19:44

Rio - Devido ao vento forte e possibilidade de chuva a qualquer momento, a organização do Rock in Rio suspendeu por três horas o funcionamento de todos os brinquedos da Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (10). Todos os serviços foram retomados às 18h30.

Os brinquedos que ficaram temporariamente suspensos foram as duas montanhas russas, tirolesa, revolution, torre, carrossel e a famosa roda gigante, um dos pontos mais disputados pelo público para fazer fotos.



Segundo os funcionários que trabalham na manutenção dos brinquedos, quando o serviço for retomado, todas as pessoas prejudicadas pela suspensão serão autorizadas a usufruírem dos equipamentos.

A decisão de suspender os serviços segue um protocolo elaborado pela organização do festival em parceria com o Corpo de Bombeiros, e visa a segurança do público. Os bombeiros têm autonomia para liberar o funcionamento dos brinquedos a qualquer momento.

A decisão de suspender os serviços segue um protocolo elaborado pela organização do festival em parceria com o Corpo de Bombeiros, e visa a segurança do público. Os bombeiros têm autonomia para liberar o funcionamento dos brinquedos a qualquer momento.

No segundo dia de festival, os brinquedos também foram impedidos de funcionar, mas desta vez em decorrência das chuvas.

Frente fria chega ao Rio





A manhã começou ensolarada com poucas nuvens, que se segue durante a tarde, mas o aumento de nuvens e a forte ventania indicam a mudança de tempo. À noite, há previsão de pancadas de chuvas. Neste sábado, a temperatura fica entre 18° e 35°C, com ventos moderados (18,5 a 51,9 km/h) a fortes (52 a 76 km/h), responsáveis por modificar o cenário carioca. O Centro de Operações Rio (COR) ainda alerta que podem ocorrer ocasionais rajadas muito fortes (acima de 76 km/h) durante a tarde. Segundo o Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura, uma frente fria está chegando na cidade , deixando o tempo instável e com possibilidade de chuva durante toda a semana.A manhã começou ensolarada com poucas nuvens, que se segue durante a tarde, mas o aumento de nuvens e a forte ventania indicam a mudança de tempo. À noite, há previsão de pancadas de chuvas. Neste sábado, a temperatura fica entre 18° e 35°C, com ventos moderados (18,5 a 51,9 km/h) a fortes (52 a 76 km/h), responsáveis por modificar o cenário carioca. O Centro de Operações Rio (COR) ainda alerta que podem ocorrer ocasionais rajadas muito fortes (acima de 76 km/h) durante a tarde.