Cariocas aproveitam sábado de sol na praia antes da chegada da frente fria - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 10/09/2022 15:29 | Atualizado 10/09/2022 15:32

Rio - Depois dos cariocas lotarem as praias em um dia quente e ensolarado, o tempo no Rio de Janeiro deve mudar a partir da noite deste sábado (10). Segundo o Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura, uma frente fria está chegando na cidade, deixando o tempo instável e com possibilidade de chuva durante toda a semana.



A manhã começou ensolarada com poucas nuvens, que se segue durante a tarde, mas o aumento de nuvens e a forte ventania indicam a mudança de tempo. À noite, há previsão de pancadas de chuvas. Neste sábado, a temperatura fica entre 18° e 35°C, com ventos moderados (18,5 a 51,9 km/h) a fortes (52 a 76 km/h), responsáveis por modificar o cenário carioca. O Centro de Operações Rio (COR) ainda alerta que podem ocorrer ocasionais rajadas muito fortes (acima de 76 km/h) durante a tarde.

No domingo (11), o dia ficará fechado e a temperatura vai cair bruscamente, trazendo o frio para o inverno carioca. Com termômetros marcando entre 19°C e 21°C, a previsão é de chuva durante a manhã, a tarde e a noite.A passagem dessa frente fria pelo oceano deixará o tempo instável e às 21h, começa a valer o aviso de ressaca da Marinha do Brasil, que prevê ondas de até 2,5 a 3 metros na orla da cidade, até às 9h de terça.Na segunda-feira (12), o tempo segue fechado e a temperatura baixa, entre 17°C e 27°C. O dia será de sol com muitas nuvens, com períodos de céu mais nublado e chuva a qualquer hora.Já na terça-feira (13), a temperatura sobe um pouco, mas ainda há previsão de chuva para o dia. A manhã será de sol com aumento de nuvens, durante a tarde pode chover e a noite o tempo fica aberto. A máxima será de 33°C e a mínima de 17°C.Na quarta (14), o dia será de sol com muitas nuvens, com temperatura máxima de 30°C e mínima de 19°C. Também terão períodos de céu nublado, com chance de chuva a qualquer hora.O tempo segue instável da quinta (15) e sexta-feira (16) da próxima semana. Os dias serão de sol com muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora.O Centro de Operações Rio reforça, a seguir, as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ diante da ocorrência de raios e rajadas de ventos fortes:Na rua:- Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas;- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e árvores;- Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.Em casa:- Feche portas e janelas;- Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;- Feche o registro de gás;- Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair;- Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.