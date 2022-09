Corpo de Bombeiros do Rio apresenta novos modelos de motocicletas de socorro e emergência da frota - Divulgação / CBMERJ

Corpo de Bombeiros do Rio apresenta novos modelos de motocicletas de socorro e emergência da frotaDivulgação / CBMERJ

Publicado 10/09/2022 17:20

Rio - O Corpo de Bombeiros do Rio (Cbmerj) apresentou, esta semana, as novas motocicletas que integrarão a frota da corporação. As 50 motos BMW, modelo F850GS, serão distribuídas por quartéis da capital, da Região Metropolitana e do interior do estado.



A chegada dos novos modelos proporciona mais agilidade ao socorro, além de oferecer a criação de outras bases de motorresgatistas, reduzindo assim o tempo de resposta das operações do Cbmerj. Todas as motos são equipadas com itens de primeiros socorros e combate a incêndio, e dotadas de mais potência e inovações tecnológicas que proporcionam segurança extra ao militar.