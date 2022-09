Policiais Civis prenderam em flagrante quatro suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava o golpe chamado de "Chupa Cabra" em caixas eletrônicos da Zona Sul - Divulgação / Pcerj

Policiais Civis prenderam em flagrante quatro suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava o golpe chamado de "Chupa Cabra" em caixas eletrônicos da Zona SulDivulgação / Pcerj

Publicado 10/09/2022 19:17 | Atualizado 10/09/2022 19:43

Rio – Policiais da 10ª DP (Botafogo) prenderam em flagrante, neste sábado (10), quatro suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava o golpe chamado de "chupa cabra" em caixas eletrônicos da Zona Sul. Orivaldo dos Santos Silva, Graciela Bruna Matias Félix, Renã Miranda de Jesus e Arionildo Bernardino Gomes vão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.



Eles são suspeitos de instalar um dispositivo em caixas eletrônicos de bancos para reter o cartão da vítima no equipamento e para impedir a saída de cédulas em caso de saque. Assim, os golpistas se aproximavam da vítima e ofereciam ajuda com um número de telefone falso, fingindo ser o número do banco, e acabavam descobrindo, pela vítima, a senha do cartão. Após desistência dos clientes, que deixavam o cartão no caixa eletrônico, os presos faziam saques e compras utilizando a senha.

Os agentes da delegacia comandada por Daniel Rosa se disfarçaram e conseguiram capturar os suspeitos no momento em que aplicavam o golpe em uma nova vítima.

"Vínhamos monitorando este grupo pela prática reiterada do mesmo crime. E hoje conseguimos prendê-lo no momento em que abordava uma vítima dentro da agência bancária. Foi uma prisão importante que impactará diretamente nos índices criminais das regiões de Botafogo, Urca e Humaitá", afirmou o delegado.



Segundo a Polícia Civil, a quadrilha era investigada em sete crimes e tinha um esquema sofisticado, em que imprimia adesivos falsos com o telefone de central de atendimento e mensagens para a vítima se dirigir a outro terminal, fazendo com que fosse obrigada a usar o caixa eletrônico que possuía a peça que travava o cartão.



Os presos foram encaminhados para o sistema prisional.

Reportagem de Anna Clara Sancho