Trio que furtava telhas de escola é preso em flagrante por guardas municipaisDivulgação / Guarda Municipal do Rio

Publicado 10/09/2022 16:55

Rio – Três homens, de 22, 26 e 29 anos, foram presos em flagrante, por guardas municipais, nesta sexta-feira (9), furtando telhas de uma escola municipal da Rua José Maria Escriva, no Itanhangá, na Zona Oeste. A identidade deles não foi revelada.



Os agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) estavam atuando em operação em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública (Seop) para o Rock in Rio, quando foram acionados para verificar a denúncia vinda de um morador da região, que fez fotos do trio no telhado da escola.