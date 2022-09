Publicado 10/09/2022 22:52

Rio - Um vazamento provocado pela colisão de um veículo em estrutura da rede de abastecimento de água, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, deixou parte da região com fornecimento de água suspenso. De acordo com a concessionária Rio Águas, equipes operacionais estão no local desde a madrugada deste sábado, 10, quando aconteceu o acidente.

Ainda segundo a concessionária, as equipes estão atuando para conter o vazamento e, para a realização do reparo, o fornecimento de água está temporariamente suspenso na região que abrange parte os bairros de Botafogo e de Copacabana, Gávea, Lagoa e Leblon. O abastecimento será retomado, de forma gradativa, ao término do serviço, previsto para às 23h.