Debaixo de chuva e no meio do povo, Fátima Bernardes aproveita show de Coldplay no Rock in RioReprodução / Instagram

Publicado 11/09/2022 12:59 | Atualizado 11/09/2022 12:59

Rio - Fátima Bernardes expôs seu lado fã, no último sábado, durante o sexto dia do Rock in Rio 2022. Debaixo de uma chuva insistente, a apresentadora se deslocou para o meio da aglomeração, a fim de curtir de perto o show da banda Coldplay

Nos stories do Instagram, Fátima aparece cantando e dançando ao lado das filhas e também, dos demais fãs dos músicos britânicos. "Quem está na chuva é para se molhar. E Valeu!", escreveu a apresentadora em um dos vídeos, onde aparece sorridente.

Na rede social, Fátima chegou a fazer uma comparação de sua aparência ao chegar no evento, com a do fim da noite. "Antes e depois da chuva. Arraste pra ver o desmantelo. Rock in Rio", escreveu, bem-humorada, na legenda das imagens.