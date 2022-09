Juliette se apresenta no Rock in Rio após show de Dua Lipa

Rio - Após o show empolgante de Dua Lipa, Juliette subiu ao palco a Arena Itaú, do Rock in Rio, na madrugada desta segunda-feira. A ex-BBB fez sua primeira apresentação no festival, apesar do pouco tempo de carreira. No repertório da cantora tinham seus sucessos, como "Cansar de Dançar", e canções de outros artistas. A plateia curtiu bastante o show da influenciadora digital, com duração de cerca de 20 minutos, e gritou para ela: 'artista', 'artista', 'artista'. Para a ocasião, Juliette caprichou no look. Ela usou um macacão bem curtinho, com pedrarias coloridas, que valorizavam suas curvas.