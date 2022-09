Dua Lipa é a última a se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio - Reprodução de vídeo/ Multishow

Publicado 12/09/2022 03:59

Rio- Dua Lipa encerrou o 'Dia Delas' no Palco Mundo, neste domingo, com um show eletrizante. Repleta de sucessos, coreografias, figurinos e efeitos de luzes, a apresentação da cantora no Rock in Rio foi animada do início até o fim. O público se jogou na dança junto com a artista inglesa de 27 anos e cantou cada hit dela a plenos pulmões.

Uma das grandes estrelas da noite, Dua Lipa começou o show, que teve 20 minutos de atraso, com "Phisical". Logo na sequência, ela entoou um de seus maiores sucessos, "New Rules". No repertório ainda estavam "Cool", "Love Again", "Pretty Please", "Break My heart", "Ferver" e "Cold Heart". A cada sucesso o clima esquentava mais e a plateia, que estava com as letras na ponta da língua, fazia coro.

No fim, a canção "Don't start now" fechou o espetáculo com chave de ouro. A plateia, inclusive, reproduziu a coreografia que Manu Gavassi fazia, durante sua participação no 'Big Brother Brasil 20', quando o sucesso tocava nas festas do reality global.

Jéssica Rangel, de 29 anos, ficou impressionada com o show de Dua Lipa. "Ela foi um dos grandes destaques dessa noite, com certeza. Que disposição. Ela cantou e dançou demais, não teve nenhum momento em que a qualidade do show caiu. Ia melhorando cada vez mais. Sem contar as inúmeras trocas de roupas dela. Foi incrível. Ela encerrou os shows do Palco Mundo em grande estilo", opinou a administradora.