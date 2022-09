Marcello Melo Jr elogia apresentação de Ludmilla no Palco Sunset - Isabelle Rosa

Marcello Melo Jr elogia apresentação de Ludmilla no Palco SunsetIsabelle Rosa

Publicado 12/09/2022 03:20

Rio - Marcello Melo Júnior, de 34 anos, conferiu de pertinho o show de Ludmilla no palco Sunset, do Rock in Rio, neste domingo. Em bate-papo com o Dia, o ator, que é destaque em ‘Arcanjo Renegado’, disponível na Globoplay, elogiou a apresentação da cantora.

“A Ludmilla é uma potência, fez um show incrível, parou o Rock in Rio. Ela é um ícone nacional e, com certeza, vai mandar muito bem internacionalmente também. Ela é brilhante”, comenta o ator.



Ao ser questionado se Lud deve integrar o time de artistas que se apresentam no Palco Mundo na próxima edição do festival, ele opina: “Se ela vai ser convidada, não sei. Mas se ela for uma as atrações do Mundo na próxima edição, vai arrebentar, com certeza”.



Ludmilla leva público à loucura com show no Sunset

Bastante emocionada, Lud fez questão de agradecer o público pela presença e ficou impressionada com o mar de gente reunida para assistir sua apresentação. A artista também reservou um momento do show para homenagear as mulheres negras do rap e funk que, segundo ela, são a sua "base de concreto". As cantoras Tash&Tracie, Mc Soffia, Majur e Tati Quebra Barraco foram convidadas pela estrela do Palco Sunset para cantar suas respectivas músicas, trazendo representatividade ao show.