Megan Thee Stallion recebe o carinho dos fãs no Palco Mundo - Reprodução de vídeo/ Multishow

Megan Thee Stallion recebe o carinho dos fãs no Palco MundoReprodução de vídeo/ Multishow

Publicado 12/09/2022 03:30 | Atualizado 12/09/2022 03:34

Rio - Megan Thee Stallion 'chegou chegando' em seu sua estreia no Palco Mundo, do Rock in Rio, na noite deste domingo. A artista se caracterizou como passista para o show, com direito a um grande acessório na cabeça. Apesar do carisma e talento, a apresentação da cantora não empolgou e o resultado foi um público bem reduzido no gramado. No entanto, ela fez a alegria dos fãs ao convidar alguns de seus admiradores para subirem ao palco para dançar. Este momento durou cerca de 15 minutos.

O repertório teve as músicas "Realer", "Megan’s Piano", "Freak Nasty", "Simon Says", "Big Ole Freak", "What’s New" e "Girls in the Hood". Nem mesmo os hits de Megan "Savage" e "WAP" foram capazes de mudar o clima morno da apresentação.

O professor de inglês Felipe Azevedo, de 24 anos, curtiu o show e opinou sobre o espetáculo não ter feito tanto sucesso com o restante das pessoas. "É um show de rap, as músicas da Megan também não são tão conhecidas. Acredito que por isso não bombou. Mas ela tá superanimada, cantando a beça, interagindo com os fãs. Gostei muito da apresentação", destacou.