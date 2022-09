Após show no Rock in Rio, Rita Ora curte praia com a atriz Débora Nascimento

Rio - Depois de se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio neste domingo, a cantora Rita Ora aproveitou a segunda-feira para relaxar. A artista se divertiu ao lado da atriz Débora Nascimento na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio.

Rita Ora foi a segunda artista a se apresentar no Palco Mundo no último dia de Rock in Rio. Ela entrou depois da apresentação de Ivete Sangalo. A cantora britânica recebeu Pablo Vittar e empolgou o publico.

As duas cantaram "Amor de Que", da cantora brasileira. A plateia foi à loucura e fez coro. Após o momento especial, as pessoas começaram a dispersar. No repertório da apresentação estavam as músicas "Body on Me", "I Will Never Let You Down", "How To Be Lonely”, "Let You Love Me”, "Anymore", "For You" e "Hot Right Now".

