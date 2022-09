Gilberto Gil lamenta falecimento da irmã, Gildina - Reprodução / Instagram

Publicado 12/09/2022 12:29 | Atualizado 12/09/2022 12:31

Rio - A equipe do cantor Gilberto Gil anunciou, no último domingo, o falecimento de Gildina, irmã caçula do artista, aos 79 anos de idade. Em uma publicação no Instagram, funcionários relembraram a infância dos irmãos, na Bahia, e Preta Gil aproveitou para fazer um comentário carinhoso sobre a tia.

"É com pesar que informamos o falecimento de Gildina, irmã caçula de Gilberto Gil", iniciou na legenda do post. "Dina e Beto, apelido dos irmãos na família, partilharam da infância no sertão da Bahia, na cidade de Ituaçu, e da adolescência em Salvador", acrescentou a equipe.

"São muitas as histórias dos dois, como a que envolve o primeiro violão do artista. Mais interessado em música do que a irmã, Beto 'sequestrou' o instrumento que ela havia ganhado e assim começar a dedilhar seus primeiros acordes. Histórias que serão eternizadas na memória de toda a família!", concluiu.

Nos comentários, a cantora Preta Gil lamentou a perda da família. "Tia amada!", escreveu. Assim como ela, fãs do artista também deixaram suas mensagens de carinho. "Meus sentimentos a toda a família de Gil", disse um internauta. "Sinto muito!", comentou uma seguidora. "Minhas condolências ao Gilberto Gil e família. Descanse em paz, Gildina", desejou outra.

Veja publicação