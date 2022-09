Thales Bretas e Silva - raça Paes/AgNews e Reprodução/Instagram

Publicado 12/09/2022 10:31 | Atualizado 12/09/2022 10:47

Rio - Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, que morreu de covid-19 em maio de 2021, assumiu um romance com o cantor Silva neste sábado. Os dois chegaram juntos ao penúltimo dia de Rock in Rio e o dermatologista confirmou os boatos.

"Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar", disse Thales ao "Extra".

No dia seguinte, Silva comentou o relacionamento durante o último dia Rock in Rio, neste domingo. "A gente está se conhecendo. É a primeira vez que me relaciono com alguém de outro lugar, mas ele é uma pessoa maravilhosa", contou ele à "Quem", evitando rotular o affair como namoro.



"Tem essa pressão de 'é namoro ou não?' A gente se conhece há pouco tempo", afirmou. Ao ser questionado se estava amando, o cantor foi direto: "Amar é muito forte pra dizer agora, mas eu gosto muito dele. Estou feliz."

Nas redes sociais, internautas se dividiram entre criticar Thales Bretas, afirmando que o seu luto de um ano e meio foi muito curto, e apoiar o fato de o médico ter seguido sua vida.

Tem MESES que o Thales Bretas e o Silva “estão se conhecendo melhor” rsrs amor da vida superado mt rápido — Magali (@magali_focada) September 11, 2022