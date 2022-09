Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução/Instagram

Publicado 12/09/2022 11:08 | Atualizado 12/09/2022 11:43

Rio - O sambista Diogo Nogueira aproveitou este domingo para se declarar para a namorada, a atriz Paolla Oliveira. O cantor pulicou uma selfie do casal coladinho nas redes sociais. ""Saudade de tu, garota", escreveu o artista na legenda da imagem.

fotogaleria

O casal assumiu o relacionamento em julho de 2021. Desde então, a atriz e o cantor tem encantado os fãs com demonstrações públicas de carinho. Neste domingo, Paolla esteve na sala VIP do Rock in Rio, onde curtiu os shows de Ivete Sangalo, Ludmilla, Dua Lipa, entre outros.