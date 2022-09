Narcisa Tamborindeguy alfineta Boninho ao falar da primogênita, Marianna - Reprodução / Instagram

Narcisa Tamborindeguy alfineta Boninho ao falar da primogênita, MariannaReprodução / Instagram

Publicado 12/09/2022 10:55 | Atualizado 12/09/2022 11:00

Rio - Narcisa Tamborindeguy usou as redes sociais, no último domingo, para prestar uma homenagem à filha, Marianna, e aproveitou para alfinetar o pai da primogênita, seu ex-marido, Boninho. A socialite, que foi casada com o diretor de televisão entre 1983 e 1986, afirmou que deveria ter "escolhido um pai muito melhor" para herdeira.

"Para a minha amada Marianna, a melhor psicanalista do mundo. Com todo meu amor de Saint Tropez", iniciou Narcisa na legenda da publicação no Instagram. "Deveria ter escolhido um pai muito melhor para você! Você não merece passar por esse estresse! Sorry por ter escolhido errado", acrescentou, sem explicar o motivo da crítica. Poucos minutos depois, o post, que já contava com a interação dos seguidores de Narcisa, foi deletado.

Em julho deste ano, a socialite chegou a relembrar a época em que foi casada com Boninho. Na ocasião, ela publicou uma foto onde os dois aparecem juntos e escreveu: "Magros, Jovens e Bonitos". Atualmente, o diretor da Globo é casado com Ana Furtado, com quem é pai de Isabella, de 15 anos.