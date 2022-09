Thiaguinho e Fernanda Souza posam com namoradas, Carol Peixinho e Eduarda Porto - Reprodução Internet

Publicado 11/09/2022 16:53

Rio - O amor venceu! Thiaguinho compartilhou neste domingo (11) em seu Instagram um clique muito apaixonante na Cidade do Rock. Na foto, o cantor aparece com a ex-esposa Fernanda Souza e as namoradas dos dois, Carol Peixinho e Eduarda Porto. A legenda escolhida foi: "Uma lição de amor! E eu acredito no amor! amo a gente! E que assim seja pra sempre!".

Na publicação, o pagodeiro também colocou uma foto em carrossel com a namorada, se declarando para a ex-BBB Carol Peixinho. Os dois assumiram seu relacionamento nas redes sociais em fevereiro deste ano, dois meses antes de Fernanda, que namora com uma amiga de infância e decidiu oficializar para o público o seu relacionamento em abril.

Nos comentários, choveram elogios aos casais. Fãs, famosos, amigos e celebridades lotaram emojis de coração demonstrando o amor pelo encontro. Entre as lembranças, Claudia Raia escreveu: "Que gente linda que eu amo", e um internauta aplaudiu: "Maturidade, né mores!". Carol também fez questão de deixar o seu recado: "Não poderia ser diferente!!! Nós quatro somos isso!!! Só amor".