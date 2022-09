Paolla Oliveira em selfie na luz natural - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira em selfie na luz naturalReprodução / Instagram

Publicado 10/09/2022 18:23 | Atualizado 10/09/2022 18:24

Rio - Paolla Oliveira usou as redes sociais, neste sábado, para compartilhar dois novos cliques em que aparece sob a luz natural. Nas imagens publicadas no Instagram, a atriz, de 40 anos, usa uma blusa de alça verde, com os cabelos iluminados pelo sol.

fotogaleria

"Filtros naturais", garantiu a artista na legenda das selfies. "O sol deu o filtro que quis pra cada foto", acrescentou.

Nos comentários da publicação, fãs não pouparam elogios e aproveitaram para deixar mensagens de carinho para Paolla. "Beleza muito perfeitinha", escreveu uma internauta. "Você é encantadora, princesa!", disse um usuário. "Te amo, te amo!", comentou uma fã. "Melhores fotos do ano para mim! Você é luz, sabia? Ótimo sábado", desejou outro seguidor.