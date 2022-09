Simony faz acupuntura para diminuir efeitos colaterais da quimioterapia - Reprodução / Instagram

Simony faz acupuntura para diminuir efeitos colaterais da quimioterapiaReprodução / Instagram

Publicado 10/09/2022 17:29 | Atualizado 10/09/2022 17:33

Rio - Simony, que está em tratamento contra um câncer de intestino, usou as redes sociais, na última sexta-feira, para conversar com os fãs sobre suas primeiras sessões de acupuntura. No Instagram, a cantora, de 46 anos, publicou imagens do método e revelou o objetivo do terapia.

fotogaleria

"Fizemos uma sessão para equilíbrio emocional e preparação dos efeitos colaterais da quimioterapia", iniciou a artista nos stories. "A ideia é harmonizar e tonificar a energia do baço e estômago. Indicações: náuseas, vômitos, fraqueza", explicou, ao compartilhar uma imagem de sua mão, espetada com uma das agulhas.