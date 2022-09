Camilla de Lucas mostra camelô em Nova York - Reprodução Internet

Publicado 10/09/2022 13:41

Rio - Camilla de Lucas está em Nova York aproveitando as férias e dando dicas do que encontra pelas ruas americanas. Neste sábado (10), a ex-BBB mostrou, em seu Instagram, um camelô que só vendia óculos de sol e avisou que já tinha garantido o seu.

A influenciadora explicou que camelô vale a pena em qualquer lugar do mundo e deixou a dica para os seguidores que forem visitar a cidade: "Já estou aqui fazendo compras onde? No camelô de New York City, amor. Vi óculos babados que vou levar. É sobre, gente. Vou chegar no Brasil e falar para todo mundo: 'Ai, comprei óculos em New York'. Ninguém precisa saber que é do camelô. É chique, também. New York", disse em seu Story.