Fernanda Vasconcellos desabafa sobre dificuldades após dar à luzReprodução / Instagram

Publicado 10/09/2022 19:44

Rio - Fernanda Vasconcellos, de 37 anos, desabafou sobre os desafios enfrentados após o nascimento de seu primeiro filho, Romeo, de 2 meses, fruto do casamento com o apresentador Cássio Reis. Durante um bate-papo no canal "Mil e uma Tretas", no YouTube, a atriz falou sobre crises de choro e baixa imunidade no início do puerpério.

"Já aconteceram algumas situações, não sei se vai ter um momento pior. Mas já senti algumas vezes essa sensação de: 'Cheguei ao meu limite. E agora? O que eu faço?'. De chorar, de tentar entender", iniciou Fernanda.

"Aí, teve um dia que me deu uma baixa de resistência (imunológica), porque você fica sem dormir. Nisso, eu fiquei doente. Mas era um doente em que você sente até a falta de sono. Aí, eu comecei a amamentar de máscara. Aquilo foi ficando tão horrível… E aí, passou. No dia seguinte já foi melhor", contou a atriz, admitindo que o misto de sentimentos pode ser ainda mais intenso por ser sua primeira experiência com a maternidade.

"Mas uma coisa que me tirou desse lugar foi tentar entender que esse choro dele e da falta de sono vem de um lugar que eu também conheço: do medo, da insegurança, de estar em lugar em que eu nunca estive antes. Vivi isso em muitas situações: no trabalho, na pandemia", refletiu a artista.

Veja o vídeo completo