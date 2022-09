Virgínia Fonseca aproveita cachoeira ao lado do marido, Zé Felipe, e da filha, Maria Alice - Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2022 15:21 | Atualizado 10/09/2022 15:52

Rio - Virginia Fonseca usou as redes sociais, neste sábado, para compartilhar registros do dia de lazer em que passou com o marido, Zé Felipe, e sua primogênita, Maria Alice. No Instagram, a influencer, que está à espera de segunda filha, postou uma foto em que aparece ao lado dos dois, dentro de uma cachoeira e prestou uma homenagem à família.