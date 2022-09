Poliana Rocha - Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2022 16:05

Rio - Poliana Rocha usou as redes sociais, na última sexta-feira, para promover um momento de interação com os fãs e acabou sendo provocada por um seguidor. No Instagram, a esposa do cantor Leonardo foi questionada sobre como lidar com um "chifre" e aproveitou para rebater a pergunta do internauta.

"Triste com esses tipos de perguntas... Mas faz parte... Muito amor para você!", escreveu a jornalista, demonstrando certo incômodo com o assunto.

Em julho deste ano, a esposa do cantor também foi questionada sobre supostas traições sofridas no casamento. "Poli, adoro você. É verdade que o Léo tem outra mulher?", perguntou um fã durante uma interação no Instagram. Poliana, por sua vez, respondeu: "Se tem, por favor, não me conte. Não quero saber. Estou cheia de amor por mim. E se você souber, diga a ela que o financeiro dele é comigo. Desculpe", finalizou.

Poliana e o sertanejo estão juntos há 27 anos e são pais do cantor Zé Felipe, de 24 anos de idade. A relação do casal é marcada por vários términos, que culminaram no envolvimento do cantor com outras mulheres e também, no nascimento de seus filhos mais novos, Matheus Vargas e João Guilherme.