Jade Picon fala sobre nervosismo de atuar na frente de Cássia KisReprodução / Youtube / Instagram

Publicado 10/09/2022 17:05 | Atualizado 10/09/2022 17:05

Rio - Jade Picon deu detalhes sobre o andamento das gravações de "Travessia", nova novela da Rede Globo, que marcará sua estreia como atriz, durante uma entrevista ao podcast "Pod Delas". No bate-papo realizado na última sexta-feira, a influencer revelou que viveu um momento de tensão ao contracenar com Cássia Kis, atriz veterana que também integra o elenco da obra escrita por Glória Perez.

"Teve uma cena que eu gravei recentemente, que foi com a Cássia Kis que é uma baita atriz, renomadíssima!", iniciou Jade, citando nomes de outros artistas com quem atuará frequentemente. "Meu pai é Humberto Martins, minha mãe é Grazi Massafera, a gente encerra o podcast por aqui, muito obrigada!", disse, bem-humorada.

"Era uma cena que era um take só. Mas muitas coisas deveriam acontecer, várias coisas rolando ao mesmo tempo, e meio que começava comigo", relembrou a influencer. "Foi uma cena que eu falei: 'Caraca, eu não vou errar'", contou.

Em "Travessia", Jade Picon interpretará Chiara, uma digital influencer, fruto da relação extraconjugal entre Débora (Grazi Massafera) e Guerra (Humberto Martins). Na trama, Chiara conhecerá Ari (Chay Suede), um jovem vindo do Maranhão, que se aproximará dela com interesse nos negócios do sogro.