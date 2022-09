Claudia Leitte causa polêmica ao postar abajur em formato de arma - Divulgação

Publicado 14/09/2022 07:32 | Atualizado 14/09/2022 07:47

Rio - A cantora Claudia Leitte causou polêmica, na noite desta terça-feira, ao postar nos Stories, do Instagram, um vídeo de uma espécie de escultura de arma, em cima de uma bíblia e ao lado de uma foto de seu casamento com Márcio Pedreira. Muitos internautas entenderam que a postagem era uma forma de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, que é abertamente a favor do uso de armas. O nome da cantora chegou a ficar entre os tópicos mais comentados do Twitter.

Após a repercussão, Claudia Leitte deletou o vídeo e postou um texto explicando que se tratava de um abajur em formato de pistola e que seus stories não tiveram nenhuma conotação política. "Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos", explicou.

"Fez sentido pra mim, pois havia acabado de ler 'usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo'. E, pra mim, não significa nada além disso. Marquei o meu amigo que me deu o livro que mostrei no vídeo como sinal de gratidão. Nada além disso. Não passou por minha cabeça nenhuma dessas afirmações que chegaram a mim!", concluiu.



Para confirmar o que estava dizendo, Claudia Leitte ainda postou um trecho do site que fala sobre a peça de decoração criada pelo italiano Philippe Starck.

Repercussão

A atitude da cantora dividiu opiniões nas redes sociais. Muitas pessoas afirmaram que ela estava declarando apoio a Jair Bolsonaro. Outras rebateram que "os tolerantes não toleram". "O que me choca não é a Claudia Leitte ter postado bíblia, arma, foto de casamento e sim vocês chocados com a postagem dela. Ela sempre foi bolsominion. Boa sorte aos fãs", disse uma pessoa.

"Tolerantes que não toleram? A cantora Claudia Leitte está sendo cancelada por postar um storie no Instagram. Motivo: um Abajur em forma de Arma, uma Bíblia e uma Foto da Família Tradicional", rebateu outra internauta.