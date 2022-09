Que talento! Gabriel Medina joga altinha com amigos em praia do Rio

Rio - O surfista Gabriel Medina, de 28 anos, aproveitou a tarde desta sexta-feira para curtir uma praia. O atleta esteve nas areias de São Conrado, na Zona Sul do Rio, onde jogou altinha com alguns amigos. Simpático, Medina também posou para fotos com alguns admiradores que o abordaram no local.

Recentemente, o atleta foi visto aos beijos com Jade Picon em uma festa. O registro foi publicado no Twitter pelo perfil "Vai Desmaiar". Nas imagens, o casal aparece trocando beijos ao som da música "Ainda Gosto Dela", do Skank. Os boatos de que Jade e Gabriel Medina estão ficando começaram a surgir logo que a influenciadora digital deixou o "BBB 22". No início deste mês, os dois chegaram a publicar um vídeo fazendo uma dancinha juntos.

Gabriel Medina está solteiro desde que terminou seu polêmico casamento com a modelo Yasmin Brunet, em janeiro deste ano. Os dois estavam casados desde 2020.

