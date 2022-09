Natasha Dantas posta sequência de fotos com William Bonner para comemorar quatro anos de casamento com o jornalista - Reprodução Internet

Natasha Dantas posta sequência de fotos com William Bonner para comemorar quatro anos de casamento com o jornalistaReprodução Internet

Publicado 09/09/2022 20:08

Rio - Natasha Dantas, de 41 anos, mulher do jornalista William Bonner, de 58, postou no Instagram algumas fotos com o marido para comemorar os quatro anos de união do casal, nesta sexta-feira. "Como eu amo nós dois", escreveu a fisioterapeuta na legenda das fotos.

fotogaleria

"Nosso quarto 8 de setembro", disse Natasha, se referindo à data do casamento, que aconteceu em 2018, um ano e cinco meses após assumirem o relacionamento. Antes de Natasha, Bonner foi casado por 26 anos com Fátima Bernardes. Atualmente, a apresentadora namora Túlio Gadêlha.