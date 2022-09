André Rizek completa álbum da Copa com filhos - Reprodução Internet

Publicado 09/09/2022 16:31

Rio - Andréia Sadi compartilhou em seu Instagram nesta sexta-feira (9) um momento muito fofo de seu marido com seus filhos João e Pedro. Com seus seguidores, a jornalista dividiu uma tradição do esposo, André Rizek: completar o álbum da Copa do Mundo com as crianças.

fotogaleria

Na publicação, Andreia mostrou o pai dos gêmeos colando as figurinhas com calma e mostrando aos filhos, ansiosos, o passo a passo. Explodindo de amor, a apresentadora legendou: "#ImaginanaCopa @andrerizek @sportv tradição de geração em geração (e o pai usando os filhos de desculpa para tudo kkk)".

Outros famosos, amigos da família e fãs também estão em preparação para a Copa e deixaram seus recados para a família. A apresentadora Roberta Martinelli comentou: "Rosa tá amando também (eu viciada e tentando fazer ela)", a jornalista Vera Magalhães brincou com a situação: "Pedro e João rasgando o álbum do papai em 3, 2, 1", e Renata Ceribelli se surpreendeu: "Gente, estão grandes!!!!!!".

Internautas não economizaram elogios para os meninos: "Que maravilha ,este pai babão rsrs", "Que maravilha momentos assim. Bem calminhos, né?! ", e "Que amores! Super calmos... bobeou vão rasgar essa preciosidade de milhões" foram alguns dos comentários deixados na publicação.