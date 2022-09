Pura simpatia! Gabriel Medina posa com fãs em shopping do Rio

Rio - O surfista Gabriel Medina passeou com os amigos em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira. Com um look todo preto, o atleta de 28 anos chamou a atenção no local. O ex-marido de Yasmin Brunet aproveitou a ocasião e conferiu alguns modelos de celulares em uma loja. Simpático, ele posou para os inúmeros pedidos de fotos dos fãs.





