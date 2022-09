Após Rock in Rio, Jessie J curte dia de sol em praia do Rio

Rio - Jessie J, de 34 anos, aproveitou o dia ensolarado desta sexta-feira para ir à praia. De maiô, uma canga com transparência e óculos escuros, a cantora se refrescou na beira do mar do Leblon, na Zona Sul do Rio. A artista britânica estava acompanhada do namorado, Chanan Colman. Logo depois, o casal retornou para o hotel, em que está hospedado. Os dois relaxaram na piscina do local. Simpática, Jessie ainda posou com alguns fãs que a tietaram.

